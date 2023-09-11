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      Nike Air Max Sol Sandal

      女子凉鞋

      ¥599

      穿上 Nike Air Max Sol Sandal 女子凉鞋，彰显醒目运动鞋风范，迎接灿烂阳光。厚实泡绵中底结合外露式 Air 缓震配置，演绎挚爱街头单品，无论在沙滩还是城镇，皆能为你带来轻盈舒适脚感。网眼鞋面营造透气感受，可调节固定带和插扣塑就个性化贴合感。即刻上脚，尽享趣味时光。

      • 显示颜色： 黑/白色/白色
      • 款式： FD5982-002

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