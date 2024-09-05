Nike Air Max Solo

女子运动鞋

¥429
¥699
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山峰白/金属银/橡皮浅褐/帆白
白色/白金色/黑

Nike Air Max Solo 女子运动鞋摩登演绎经典元素，塑就 Air Max 拥趸的理想之选。透气网眼布，搭配源自 AM90 的后跟设计，缔造出众层次感。Air Max 缓震配置提供出色的缓震效果。即刻上脚，尽展型潮风范。

  • 显示颜色： 山峰白/金属银/橡皮浅褐/帆白
  • 款式： FN0784-104

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