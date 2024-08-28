Nike Air Max Solo 女子运动鞋摩登演绎经典元素，塑就 Air Max 拥趸的理想之选。透气网眼布设计，搭配源自 AM90 的后跟设计，缔造出众层次感。Air 缓震配置提供出色的缓震效果。即刻上脚，尽展型潮风范。

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