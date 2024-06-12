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      Nike Air Max Solo

      幼童运动童鞋

      ¥549

      Nike Air Max Solo 幼童运动童鞋焕新演绎元年款设计，尽显街头风范。后跟 Air Max 缓震配置结合网眼设计，造就出色透气性和回弹效果，令小宝贝畅享舒适脚感。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带，方便小宝贝快速穿脱，即刻开玩。

      • 显示颜色： 白色/叶绿/烟灰/黑
      • 款式： FZ0944-100

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