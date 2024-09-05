Nike Air Max Solo 男子运动鞋焕新演绎昔日经典元素，是 Air Max 鞋迷的理想之选。 透气网眼布与合成材质层次感设计，令鞋款透气耐穿。 后跟设计的灵感源自 AM90； Air 缓震配置带来出色的缓震效果。 即刻上脚，尽展型潮风范。

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