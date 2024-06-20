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      Nike Air Max Solo

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      Nike Air Max Solo 男子运动鞋专为 Air Max 忠实粉丝打造，巧糅 Air Max 前代鞋款的设计元素（比如撷取自 AM90 的后跟设计），燃动来袭。Max Air 缓震配置，提供出色缓震效果。即刻上脚，尽展型潮风范。

      • 显示颜色： 幻影灰白/足球灰/荧光黄/白色
      • 款式： DX3666-003

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