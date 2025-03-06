Nike Air Max ST (PSV)

幼童运动童鞋

¥499

艳粉/金属银/薄荷绿/白色
白色/黑/白色/超级荧光红

Nike Air Max ST (PSV) 幼童运动童鞋采用经典 Air Max 设计，结合组合材质鞋面，打造经久耐穿的鞋款，彰显经典风范。反应灵敏的中底缓震设计为双脚缔造出众减震防护

  • 显示颜色： 艳粉/金属银/薄荷绿/白色
  • 款式： 653821-600

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