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      Nike Air Max SYSTM (GS)

      大童运动童鞋

      ¥359
      ¥599
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      展现 80 年代的别样精彩。Nike Air Max SYSTM (GS) 大童运动童鞋采用匠心打造，旨在致敬那个充满挑战的时代。后跟搭载醒目 Air 缓震配置，结合灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。

      • 显示颜色： 白色/紫蓝/浅军械蓝/亚紫粉
      • 款式： DQ0284-113

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.6

      36: 鞋内长 23.9

      36.5: 鞋内长 24.3

      37.5: 鞋内长 24.7

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.7

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.5

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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