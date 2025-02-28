展现 80 年代的别样精彩。Nike Air Max SYSTM 大童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个充满挑战的时代。后跟搭载醒目 Air Max 缓震配置，结合灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。

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