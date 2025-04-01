Nike Air Max SYSTM

大童透气运动鞋

¥539
¥599
10% 折让

展现 80 年代的别样精彩。Nike Air Max SYSTM 大童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个充满挑战的时代。后跟搭载醒目 Air Max 缓震配置，结合灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。

  • 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
  • 款式： DQ0284-111

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.6

36: 鞋内长 23.9

36.5: 鞋内长 24.3

37.5: 鞋内长 24.7

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.7

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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