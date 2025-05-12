Nike Air Max SYSTM
婴童运动鞋
¥299¥39925% 折让
盒式混音带、电视音乐录影带、商场街机，80 年代就是这么有趣与不羁。Nike Air Max SYSTM 婴童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个炫酷时代。醒目 Air Max 缓震配置、灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。
- 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
- 款式： DQ0286-111
Nike Air Max SYSTM
¥299¥39925% 折让
AIR 设计，复古风范
盒式混音带、电视音乐录影带、商场街机，80 年代就是这么有趣与不羁。Nike Air Max SYSTM 婴童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个炫酷时代。醒目 Air Max 缓震配置、灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。
经典风范
后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，灵感源自早期经典 Air Max 鞋款，实现轻盈缓震脚感。此外，波浪形设计线条经焕新演绎，彰显未来风范。
舒适贴合
织物、皮革与合成材质组合设计，兼具出众耐穿性和透气性，缔造非凡舒适的日常穿着体验。
轻松穿脱
两条魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。
其他细节
- 足底柔软泡绵，为步伐带来缓震体验
- 橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
- 款式： DQ0286-111
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。