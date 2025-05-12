 

Nike Air Max SYSTM

婴童运动鞋

¥299¥39925% 折让

盒式混音带、电视音乐录影带、商场街机，80 年代就是这么有趣与不羁。Nike Air Max SYSTM 婴童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个炫酷时代。醒目 Air Max 缓震配置、灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
  • 款式： DQ0286-111

Nike Air Max SYSTM

¥299¥39925% 折让

AIR 设计，复古风范

盒式混音带、电视音乐录影带、商场街机，80 年代就是这么有趣与不羁。Nike Air Max SYSTM 婴童运动鞋采用匠心打造，旨在致敬那个炫酷时代。醒目 Air Max 缓震配置、灵感源自挚爱复古 Air Max 鞋款的设计线条等元素，助力打造酷炫鞋款。

经典风范

后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，灵感源自早期经典 Air Max 鞋款，实现轻盈缓震脚感。此外，波浪形设计线条经焕新演绎，彰显未来风范。

舒适贴合

织物、皮革与合成材质组合设计，兼具出众耐穿性和透气性，缔造非凡舒适的日常穿着体验。

轻松穿脱

两条魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。

其他细节

  • 足底柔软泡绵，为步伐带来缓震体验
  • 橡胶外底融入抓地底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/白色/白金色/狂喜钴蓝
  • 款式： DQ0286-111

免费配送和退换货

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