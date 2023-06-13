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      Nike Air Max Terrascape 90

      男子运动鞋

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      思考一下你看到新事物时，兴奋不已的感觉。Nike Air Max Terrascape 90 男子运动鞋就是这样一款让你惊喜的单品。外底的斑点由 Nike Grind 材料制成，其原料来自生产过程中产生的边角料。舒适鞋口采用三重缝线设计，搭配坑状泡绵中底。巧妙融合都市风范与户外型格。匠心鞋款，即刻上脚。

      • 显示颜色： 帆白/海玻璃蓝/黑
      • 款式： DH2973-100

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