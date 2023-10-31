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      Nike Air Max Terrascape 90

      男子运动鞋

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      Air Max，舒适迈步。Nike Air Max Terrascape 90 男子运动鞋采用革新设计，将耐穿材料与复古配色巧妙结合，再现 90 年代出众风采。直接上脚，或巧用织带提拉设计作为挂环，轻松挂在背包上。经典 Air 技术，塑就轻盈舒适脚感；融入缓震设计，助力迈步。

      • 显示颜色： 白色/白色/白色/白色
      • 款式： DQ3987-101

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