Nike Air Max TR180 AMP 男子训练鞋采用出色抓地设计和后跟 Max Air 气垫，助你在健身时征服多种路况，有效防护冲击。Flywire 飞线提供动态锁定效果，前足弯曲凹槽设计令动作自然灵活。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。