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      Nike Air Max TW

      男子运动鞋

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      Nike Air Max 塑就出众回弹效果，助你大步迈入新年。 Nike Air Max TW 男子运动鞋采用棱角线条，塑就醒目设计，巧搭灵感源自农历新年的精致印花。 此外，中底搭配 5 个窗口，塑就现代风格 Air Max 缓震配置，打造舒适迈步体验。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/水洗水鸭青/大学红
      • 款式： FD4318-161

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