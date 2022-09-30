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      Nike Air Max TW

      男子运动鞋

      ¥999

      你对 90 年代篮球鞋的经典外观情有独钟，但同时也为当今的快节奏文化深深吸引。Nike Air Max TW 男子运动鞋能满足你的所有期待。Air Max 起初携 Nike Air 缓震配置惊艳问世，奠定了越野、街头风格巧妙糅合的美学基础。该鞋款的设计则以此为灵感，醒目吸睛，舒适又不失时尚。轻盈鞋面搭配波浪形的线条设计，触感一流，轻松成为不同造型的点睛之笔。撞色设计，易于搭配。足底搭载 5 个视窗，为可视 Air 缓震配置增添前卫型格，让你随时起范儿，阔步向前。

      • 显示颜色： 白色/赛车蓝/黑/速度黄
      • 款式： DQ3984-100

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