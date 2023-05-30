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      Nike Air Max TW SE

      男子运动鞋

      ¥799
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      回溯历史，Frank Rudy 设计了风靡全球的 Air 缓震配置。这款 Nike Air Max TW SE 男子运动鞋以趣味细节致敬 Frank Rudy 及其经典设计。饰有鞋款发布年份的 Air 缓震配置等匠心细节醒目吸睛，同时带来舒适非凡的穿着体验。

      • 显示颜色： 山峰白/芝麻棕/浅清透蓝/安全橙
      • 款式： DV1232-100

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