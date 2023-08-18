你对 90 年代鞋款的经典外观情有独钟，但同时也为当今的快节奏文化深深吸引。 Nike Air Max TW SE 男子运动鞋能满足你的期待。 Air Max 起初携 Nike Air 缓震配置惊艳问世，奠定了越野、街头风格巧妙糅合的美学基础。该鞋款的设计则以此为灵感，醒目吸睛，舒适又不失时尚。 轻盈鞋面搭配棱角分明的自然线条设计，塑就出众触感，成就不同造型的点睛之笔。 足底搭载 5 个视窗，彰显可视缓震配置的前卫型格，让你随时起范儿，阔步向前。

显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/浅清透蓝/欧皮特黄

款式： FJ7071-070