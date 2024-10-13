回溯历史，Frank Rudy 设计了风靡全球的 Air 缓震配置。这款 Nike Air Max TW SE 男子运动鞋以趣味细节致敬 Frank Rudy 及其经典设计。饰有鞋款发布年份的 Air 缓震配置等匠心细节醒目吸睛，同时带来舒适非凡的穿着体验。

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