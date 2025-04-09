Nike Air Max Verse

男子运动鞋x`

¥629
¥799
21% 折让

烟灰/铁灰/光子灰/光子灰
白色/山峰白/光子灰/太空粘土黄

Air Max 邂逅百搭风范，助你型动到底。Nike Air Max Verse 男子运动鞋采用混搭材料和橡胶细节，搭配简约线条设计，为造型增添层次感和纹理效果。后跟搭载 Air Max 缓震配置，带来恰到好处的缓震效果。

  • 显示颜色： 烟灰/铁灰/光子灰/光子灰
  • 款式： FV1302-005

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