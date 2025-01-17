Nike Air Max Waffle SP 男子运动鞋根植传统风范，匠心糅合 Nike 两大经典鞋款细节，大胆前卫，引领时尚新风。该鞋款沿袭 Nike Air Max Plus 的经典中底设计和 Tuned Air 技术，搭配 Nike Waffle Trainer 鞋款的轻盈鞋面和华夫格外底。Waffle Trainer 在 70 年代跑步风潮正盛之际风靡一时，与此同时，Nike 以此为立足点，步步为营，逐渐发展壮大。

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