Nike Air Monarch IV
男子训练鞋老爹鞋
16% 折让
穿上 Nike Air Monarch IV 男子训练鞋老爹鞋，开启训练模式，尽显经典风范。耐穿皮革材质，提供稳固支撑；轻盈泡绵结合全掌型 Nike Air 缓震配置，助你舒适畅动。
- 显示颜色： 帆白/亚麻/深队红/帆白
- 款式： IQ9792-112
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和经典外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 耐穿橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
