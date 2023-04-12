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      Nike Air Monarch IV / Martine Rose 

      男/女运动鞋

      ¥1,499

      中柔粉/黑
      白色/深藏青/黑/金属银

      Nike Air Monarch IV / Martine Rose 男/女运动鞋是 Nike 与伦敦男装设计师 Martine Rose 携手推出的鞋款。该运动鞋采用合成材质鞋面和全掌型 Nike Air 气垫，集轻盈缓震性能、出众耐穿性和强劲支撑力三重优势于一体。

      • 显示颜色： 中柔粉/黑
      • 款式： AT3147-600

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