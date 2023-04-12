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      Nike Air More Uptempo (GS)

      大童运动童鞋

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      Nike Air More Uptempo (GS) 诞生于篮球运动飞速发展的 20 世纪 80 年代和 90 年代。鞋底在后跟加入 Air 缓震技术，塑就缓震出众的迈步体验。结合独特品牌标志，成就其在运动鞋史上毋庸置疑的尊荣地位。

      • 显示颜色： 大学红/黑/白色
      • 款式： CD9402-600

      尺寸与尺码

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