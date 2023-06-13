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      Nike Air More Uptempo

      女子运动鞋

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      Nike Air More Uptempo 是对 90 年代篮球风潮的精准诠释。其夸张醒目设计巧妙融合时尚风格与革新魅力，自初次亮相便掀起热潮，时至今日仍是时尚风向标。 简约配色易于穿搭，可视 Nike Air 缓震配置缔造舒适感受，打造出众休闲造型。

      • 显示颜色： 山峰白/狼灰/白金色/紫檀红
      • 款式： DV1137-100

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