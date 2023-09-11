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      Nike Air More Uptempo (BT)

      婴童运动童鞋

      ¥569

      Nike Air More Uptempo (BT) 婴童运动童鞋的独特之处，一起来猜猜是什么。给你提示一下：当然是 A-I-R！该鞋款曾在 90 年代独领风潮，如今携传奇个性风范和舒适 Air 缓震配置再度来袭，助小宝贝彰显新颖潮范。

      • 显示颜色： 黑/晶洞水鸭青/翡翠绿/荧光黄
      • 款式： DZ2811-001

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)
      21: 鞋内长 13.6
      22: 鞋内长 14.4
      23.5: 鞋内长 15.2
      25: 鞋内长 15.8
      26: 鞋内长 16.6
      27: 鞋内长 17.2
      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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