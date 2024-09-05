Nike Air More Uptempo '96

男子运动鞋

¥839
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一切尽在 Air。Nike Air More Uptempo '96 男子运动鞋焕新演绎 20 多年来始终引领时尚潮流的元年款球鞋，以篮球凌跃风范和 90 年代涂鸦艺术为灵感，助你在街头赚足回头率。此外，鞋底搭载全掌 Air 缓震配置，缔造舒适缓震性能，塑就出众外观和非凡脚感。

  • 显示颜色： 白色/绿古色/山峰白/海玻璃色
  • 款式： FN6249-100

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