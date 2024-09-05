Nike Air More Uptempo Slide 男子拖鞋延续元年款深受喜爱的大号涂鸦风格“AIR”图案和全掌型 Nike Air 缓震配置，焕新演绎你挚爱的篮球鞋外观，打造易于穿脱的出众鞋款。 舒适固定带、透气打孔设计结合柔软泡绵，将 90 年代风格与夏日舒适氛围巧妙糅合，铸就轻松驾驭场边、海滨等不同场合的理想之选。

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