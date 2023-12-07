跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air More Uptempo Slide

      男子拖鞋

      ¥429
      ¥599
      28% 折让

      穿上 Nike Air More Uptempo Slide 男子拖鞋，助你展现迷人风范。大号涂鸦风格“AIR”图案融入蛇纹元素，结合 Nike Air 缓震配置，缔造非凡舒适感受。醒目电子风格彰显个性风采，轻松游刃于球场外、泳池畔等不同场所。

      • 显示颜色： 黑/太平洋蓝/心灵紫/冲击绿
      • 款式： FN8893-034

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。