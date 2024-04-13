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      Nike Air

      女子 Oversize 风梭织夹克

      ¥699
      ¥899
      22% 折让

      灰紫/幻影灰白
      俏皮粉/光子灰

      Nike Air 女子 Oversize 风梭织夹克采用时尚又复古的拼接设计，为经典夹克增添别致意趣。下摆搭配抽绳，可供自主调节贴合度；按扣开襟设计，令你随心调整造型。该夹克采用自然垂坠的梭织面料，营造休闲自在的穿着感受，亦可为你提供出众包覆效果。

      • 显示颜色： 灰紫/幻影灰白
      • 款式： FN1909-019

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