Nike Air PEG 2K5 复古运动鞋塑就弹力迈步体验，助力轻松驾驭多种跑步征程。该鞋款延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，助你攻克一个又一个目标。此版本沿袭你挚爱的出众回弹性能和恰到好处的支撑脚感，分层外观的设计灵感则源自昔日跑步鞋。

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