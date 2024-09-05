Nike Air PEG 2K5 运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验， 助力攻克多种目标，尽显足下风采。 此版本沿袭备受青睐的回弹性能和适度支撑效果，打造舒适自在外观。 鞋款易于穿搭，助你打造清新元气造型。 上脚潮鞋，型出新境界。

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