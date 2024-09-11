Nike Air PEG 2K5

男子复古运动鞋

¥949

出众回弹，舒适畅动！ Nike Air PEG 2K5 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。 该版鞋款外观设计灵感源自经典昔日跑步鞋。

  • 显示颜色： 白色/黑/金属银
  • 款式： FJ1909-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。