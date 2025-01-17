Nike Air Pegasus 2005

女子复古跑鞋风运动鞋

¥929
¥1,049
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Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验， 助力攻克目标，尽显足下风采。 柔软泡绵中底结合 Nike Air 缓震配置，缔造备受青睐的回弹缓震和稳定支撑效果，助你解锁软弹脚感。 该鞋款以千禧年跑者为灵感，打造舒适自在外观。上脚潮鞋，型出新境界。

  • 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/巴洛克棕/帆白
  • 款式： HQ3455-111

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