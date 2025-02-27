Nike Air Pegasus 2005

女子复古跑鞋风运动鞋

¥849
¥949
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暗队红/黑/白金色/白色
山峰白/光子灰/煤黑/山峰白

Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验，助力攻克目标，尽显足下风采。此鞋款沿袭备受青睐的回弹缓震性能和出众支撑效果，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。上脚潮鞋，型出新境界。

  • 显示颜色： 暗队红/黑/白金色/白色
  • 款式： HQ5718-600

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