Nike Air Pegasus 2005

女子复古运动鞋

¥859
¥1,049
18% 折让

Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典的专属贴合感，塑就弹力迈步体验，助你攻克一个又一个目标。华夫格底纹，缔造强劲抓地力；Nike Air 缓震配置，塑就柔软迈步体验。此鞋款沿袭你挚爱的出众回弹性能和出色的支撑脚感，分层外观的设计灵感则源自昔日跑步鞋。

  • 显示颜色： 足球灰/白色/泡沫粉/俏皮粉
  • 款式： HM3693-061

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。