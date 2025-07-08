Nike Air Pegasus 2005
女子运动鞋
30% 折让
Nike Air Pegasus 2005 女子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。此鞋款沿袭备受青睐的缓震性能和舒适感，同时以 21 世纪早期跑者为灵感，打造舒适自在外观。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/黑/金属银
- 款式： HJ5271-002
其他细节
- 天然皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 华夫格底纹，铸就强劲抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Nike Air
Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
