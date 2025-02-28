Nike Air Pegasus 2005

男子运动鞋

¥849
¥949
10% 折让

Nike Air Pegasus 2005 男子运动鞋延续 Pegasus 系列经典个性化贴合感，融入街头风格设计。 此鞋款采用金属色元素装饰和混合材料，呈现别具一格的千禧年风格外观，同时沿袭备受青睐的缓震性能和舒适感。

  • 显示颜色： 浅卡其/中橄榄绿/光子灰/金属银
  • 款式： HV5748-234

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。