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      Nike Air Pegasus 83

      男子运动鞋

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      Nike Air Pegasus 83 男子运动鞋采用匠心设计，缔造出众运动体验。传承跑步历史，兼具复古风范和非凡舒适脚感，成就佳选单品。设计灵感源自 70 年代，搭配橡胶华夫格外底，彰显早期耐克勾风范，同时致敬 Nike 成立 50 周年。

      • 显示颜色： 光子灰/帆白/黑/阴影绿
      • 款式： FB1850-031

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