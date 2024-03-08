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      Nike Air Pegasus '89

      男子复古运动鞋

      ¥699

      星尘红/幻影灰白/白色/小马棕
      白色/孔雀绿/光子灰/黑

      Nike Air Pegasus '89 男子运动鞋融合复古风格与现代舒适感。内嵌式 Air 缓震配置，缔造缓震迈步体验；织物鞋面搭配翻毛皮覆面，塑就支撑力出众的日常穿着感受。

      • 显示颜色： 星尘红/幻影灰白/白色/小马棕
      • 款式： FZ5626-600

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