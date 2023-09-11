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      Nike Air Pegasus '89 PRM

      男子运动鞋

      ¥699

      山峰白/工业蓝/幻影灰白/冷灰
      幻影灰白/卡其绿/浅骨色/黑

      Nike Air Pegasus '89 PRM 男子运动鞋融合复古风格与现代舒适感。内嵌式 Air 缓震配置，缔造缓震迈步体验；鞋面搭配皮革与合成材质，塑就支撑力出众的日常穿着感受。

      • 显示颜色： 山峰白/工业蓝/幻影灰白/冷灰
      • 款式： FB8900-100

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