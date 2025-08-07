 
Nike Air Pegasus Wave Premium 耐克赛博飞马男子运动鞋 - 大学灰/青灰色/幻影灰白/月亮铜

Nike Air Pegasus Wave Premium

耐克赛博飞马男子运动鞋

20% 折让

Nike Air Pegasus Wave Premium 耐克赛博飞马男子运动鞋以匠心设计增添前卫风范。 该鞋款混搭多种材质，突显层次感、立体感和传统跑步风范，出众有型。 柔软中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。


  • 显示颜色： 大学灰/青灰色/幻影灰白/月亮铜
  • 款式： IB7717-009

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，塑就出众抓地力和耐穿性

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air

Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验。 在减轻鞋身重量的同时，又不失出众性能，有助提升运动员表现。

