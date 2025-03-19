元年款 Nike Air Presto 男子运动鞋采用弹性鞋面，为双足提供舒适包裹，宛如专为足部打造的舒适T恤。其简约风格和舒适支撑设计，让跑步运动员和收藏迷为之倾心。作为 Genealogy of Black 系列中的出众单品，该革新版鞋款承袭元年款的弹性鞋面、出色缓震系统和指套式模压中足，与纯黑设计元素巧妙融合。

显示颜色： 黑/水泥灰/黑

款式： 689800-001