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      Nike Air Presto

      男/女运动鞋（男码）

      ¥899

      Nike Air Presto 男/女运动鞋（男码）搭载弹性网眼及橡塑组合鞋面、柔韧缓震系统和指套式模压中足设计，重塑革命性的舒适贴合感与轻质支撑体验。本款风格独特的畅销佳品以服装设计为灵感，塑就T恤般灵活的动态贴合感。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： 305919-009

      更多信息

      尺码说明

      • 5XS 36码(23CM)至37.5码(23.5CM)
      • 4XS 37.5码(23.5CM)至38.5码(24CM)
      • 3XS 38.5码(24CM)至40码(25CM)
      • XXS 40码(25CM)至41(26CM)
      • XS 41码(26CM)至42.5码(27CM)
      • S 42.5码(27CM)至44码(28CM)
      • M 44码(28CM)至45码(29CM)
      • L 45码(29CM)至46码(30CM)
      • XL 46码(30CM)至47.5码(31CM)
      • XXL 47.5码(31CM)至48.5码(32CM)
      • 3XL 48.5码(32CM)至49.5码(33CM)
      • 4XL 49.5码(33CM)至50.5码(34CM)
      • 5XL 50.5码(34CM)至51.5码(35CM)

      本产品为男子鞋款, 部分适量小尺码鞋款也可供女士选擇。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。