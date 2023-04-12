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      Nike Air Presto Flyknit Ultra

      男子运动鞋

      ¥769
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      元年款 Nike Air Presto 于 2000 年发布，宛如专为足部打造的舒适T恤，以球袜般的弹性鞋面实现灵活透气的包覆体验。现在，Nike Air Presto Flyknit Ultra 男子运动鞋全新升级元年设计，以贴合脚形的 Flyknit 鞋面塑就轻盈舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 大学深蓝/金属金/白色/彗星红
      • 款式： 835570-406

      更多信息

      2000年横空出世的Air Presto，开启了轻质鞋履新纪元。现在，新一代Presto再度升级，以时尚细节和全新科技，革新演绎经典系列，探索出轻透自如的无限可能。了解更多

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