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      Nike Air Rift

      女子运动鞋

      ¥699

      Nike Air Rift 女子运动鞋具备出色的缓震透气性能，无论是海滩、小径还是街道，皆可助你畅享趣味时光。分趾式鞋头设计，帮助保持平衡；可调节固定带塑就专属贴合感，助你畅行无拘。

      • 显示颜色： 紫丁香红/薄雾紫/绣球花紫
      • 款式： FN6740-500

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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