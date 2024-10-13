穿上 Nike Air Rift BR 女子运动鞋，在暖阳下彰显出众风采。织物材料轻盈透气，为你带来舒适体验。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。独特的分趾鞋头设计自 1996 年问世后便广受好评，结合 Air 缓震技术和舒适泡绵中底，缔造非凡舒适的穿着感受，助你在炎热的夏日开启探险之旅。

显示颜色： 白色/白金色/白色

款式： DN1338-100