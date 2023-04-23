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      穿上 Nike Air Rift BR 女子运动鞋，在暖阳下彰显出众风采。 织物鞋面，轻盈透气，为你带来凉爽体验。 魔术贴粘扣式固定带，易于穿脱。 独特的分趾鞋头设计自 1996 年问世后便广受好评，结合 Air 缓震技术和舒适泡绵中底，缔造非凡舒适的穿着感受，助你在炎热的夏日随时开启探险之旅。

      • 显示颜色： 白色/白金色/白色
      • 款式： DN1338-100

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