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      Nike Air Rift BR

      女子运动鞋

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      穿上 Nike Air Rift BR 女子运动鞋，在暖阳下彰显出众风采。网眼布轻盈透气，为你带来凉爽体验。魔术贴粘扣式固定带，便于穿脱。独特的分趾鞋头设计自 1996 年问世后便广受好评，结合 Air 缓震技术和舒适泡绵中底，缔造非凡舒适的穿着感受，助你在炎热的夏日开启探险之旅。

      • 显示颜色： 白色/白金色/白色
      • 款式： DN1338-100

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