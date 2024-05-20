Nike Air Rift BR 女子透气缓震分趾运动鞋，为你打造暖天造型的理想之选。沿袭 96 年元年款分趾式鞋头设计，采用魔术贴粘扣式固定带，令鞋款便于穿脱。后跟 Nike Air 缓震配置和中底舒适泡绵，回弹缓震，带来出众脚感。
灵感源自肯尼亚大裂谷的 Air Rift Ultra Breathe，自1996年诞生起，经历二十年的创新演绎，再次焕新登场。除延续其标志性分趾设计，以及舒适耐磨外底之外，还特别搭载 Nike Tech Hypermesh 鞋面。呈现全新穿着体验，只为夏日轻爽出行。 灵感源自肯尼亚大裂谷的 Air Rift Ultra Breathe，自1996年诞生起，经历二十年的创新演绎，再次焕新登场。除延续其标志性分趾设计，以及舒适耐磨外底之外，还特别搭载 Nike Tech Hypermesh 鞋面。呈现全新穿着体验，只为夏日轻爽出行。
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灵感源自肯尼亚大裂谷的 Air Rift Ultra Breathe，自1996年诞生起，经历二十年的创新演绎，再次焕新登场。除延续其标志性分趾设计，以及舒适耐磨外底之外，还特别搭载 Nike Tech Hypermesh 鞋面。呈现全新穿着体验，只为夏日轻爽出行。
灵感源自肯尼亚大裂谷的 Air Rift Ultra Breathe，自1996年诞生起，经历二十年的创新演绎，再次焕新登场。除延续其标志性分趾设计，以及舒适耐磨外底之外，还特别搭载 Nike Tech Hypermesh 鞋面。呈现全新穿着体验，只为夏日轻爽出行。